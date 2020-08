Estorse denaro e sparò dentro una casa: arrestato dai Carabinieri di Vergato

I Carabinieri della compagnia di Vergato hanno arrestato ieri pomeriggio un italiano di 33 anni, pregiudicato, per diversi reati commessi che prevedono 9 anni e 3 mesi di reclusione. Sostanzialmente si tratta di un cumulo di pene relative a due episodi: il primo è una condanna per un reato estorsivo risalente al 2018, quando con la minaccia di percosse chiedeva continuamente e costantemente soldi ad un ragazzo. Per questo reato fu arrestato in flagranza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spara con una pistola giocattolo: i proiettili entrano nel salotto di una famiglia

Per il reato esplosione di colpi e detenzione abusiva di armi, risalente al 2016, si fa invece riferimento a ll'utilizzo di una pistola giocattolo modificata sparando verso una casa senza alcun motivo. In quella circostanza i proiettili entrarono all'interno dell'abitazione attraverso i vetri e finirono contro la parete interna della sala, fortunatamente senza colpire gli abitanti che in quel momento erano proprio in casa.