Oltre 7 chili di droga in casa: Carabinieri arrestano 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri, in zona Universitaria, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Al pusher, già noto alle forze dell’ordine, è stata perquisita anche la casa, in cui nascondeva oltre 7 chili di droghe.

I fatti risalgono al pomeriggio del 5 agosto. Attorno alle ore 16 l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Bologna è stata richiamata da un uomo di 31 anni in bicicletta. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga in direzione Porta San Donato e, contemporaneamente, di sbarazzarsi di un marsupio blu. Durante l’inseguimento l’uomo ha inoltre investito una donna, fortunatamente senza conseguenze. Nel marsupio i militari hanno trovato 37 dosi di hashish e due di marijuana, rispettivamente del peso complessivo pari a 352,60 e 19,90 grammi, tutte contenute all’interno di varie buste di plastica, nonché una somma di denaro contante complessivamente pari a 725,35 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, oltre a 3 telefoni cellulari ed un mazzo di chiavi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione in casa propria, al quartiere Naviler. Qui i Carabinieri della Stazione Bologna hanno trovato oltre 7 chili di droghe, così suddivise: 64 panetti di sostanza stupefacente di hashish e marijuana per un peso complessivo pari a circa 7 kg, dieci involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo pari a 3.78 grammi, una confezione in plastica contenente eroina del peso pari a 13,69 grammi, 1780 euro in banconote di piccolo taglio, tre bilancini di precisione contenenti tracce di sostanza stupefacente, un taglierino, 18 cellulari di varie marche, due tablet, un coltello avente una lama di 17 centimetri, due forbici, alcuni oggetti di bigiotteria e del materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tutto il ‘bottino’ è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il pusher, infine, è stato tradotto in carcere su disposizione della Procura.