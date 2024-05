Ruba tonno e birra alla Pam e tenta la fuga sul bus: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La mattina di giovedì 30 maggio la polizia ha arrestato un uomo di origine marocchina per rapina impropria. L’uomo, un 33enne senza fissa dimora, intorno alle 8 è entrato nella Pam Local in via Santo Stefano e ne è uscito con delle scatolette di tonno e una birra, senza però averle pagate. Poi si è precipitato verso la fermata dell’autobus, dove il mezzo era in fermata, ed ha tentato di salirci per darsi alla fuga.

È stato però fermato in tempo dal responsabile della sicurezza del supermercato che, dopo averlo inseguito, è riuscito a trattenerlo e a chiamare il 113. Arrivati sul posto, gli agenti della volante hanno arrestato il 33enne, che aveva dei precedenti penali per rapina impropria e furto con destrezza.

Soltanto qualche giorno fa un altro uomo è stato arrestato nel parcheggio della Lidl in via Larga dopo aver rubato delle bottiglie di birra e aver aggredito una donna.