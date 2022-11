/ Via Riva di Reno

Chiede soldi e non glieli danno: li rapina minacciandoli, ma sono Carabinieri in borghese

Serata movimentata quella di ieri in via Riva di Reno, dove un uomo è stato arrestato per rapina dopo essere stato inseguito da due uomini in borghese. Gli stessi che aveva derubato poco prima