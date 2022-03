"Lei non sa chi sono io": ubriaco al volante fa resistenza, i Carabinieri gli trovano anche un coltello

Era nella sua auto con altre due persone, in sosta su via dei Mille sulla corsia riservata agli autobus. I Carabinieri, passando da lì, hanno accostato ed è stato subito evidente che due dei tre uomini a bordo (compreso l'uomo al volante) erano in stato di alterazione alcolica. La reazione al controllo è stata aggressiva e non c'è stata alcuna collaborazione, anzi: sono partite diverse offese ai Carabinieri con millantazioni di essere chissà chi. Così, un 37enne di Reggio Calabria è stato alla fine tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi, visto che aveva con sè un bel coltello. Il soggetto avrà l'obbligo di dimora in città