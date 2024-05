Due ricercati sono stati arrestati dai Carabinieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due uomini di 35 e 23 anni, entrambi con precedenti e con un ordine di carcerazione pendente, sono stati arrestati dai carabinieri a Bologna e a San Lazzaro di Savena nei giorni scorsi.

Il primo, un 35enne straniero e pregiudicato, è stato rintracciato dai militari del Nucleo radiomobile di Bologna. L’uomo era stato colpito da un ordine di esecuzione di pene concorrenti per reati contro il patrimonio. Alla vista della pattuglia, l’uomo si è nascosto dietro ad alcune auto, ma i carabinieri lo hanno fermato e portato in carcere. La pena residua è di cinque anni, sei mesi e 25 giorni.

Il 23enne, anche lui pregiudicato e colpito da ordine di carcerazione per una rapina in concorso commessa nel 2019, è stato rintracciato e fermato a San Lazzaro di Savena. Anche lui è stato portato in carcere, dove sconterà una pena di due anni e dieci mesi, oltre ad una multa di 800 euro.