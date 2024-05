In auto con marijuana e un bastone: 52enne in manette

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 52 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere.

I fatti risalgono allo scorso 13 maggio: a Medicina, in provincia di Bologna, i carabinieri hanno fermato un uomo in auto che li aveva insospettiti. Visto il comportamento piuttosto agitato dell’uomo, i militari hanno deciso di perquisire l’auto. In una borsa hanno rinvenuto 12 grammi di marijuana, mentre nel bagagliaio un bastone levigato di 60 centimetri. Inoltre, prima di essere fermato, l’uomo aveva gettato dal finestrino un altro involucro contenente 4,75 grammi di marijuana, poi recuperato dai carabinieri. Infine, l’uomo aveva con sé 80 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Per questo, l’uomo è stato arrestato su disposizione della Procura. Rimesso in libertà, all’uomo è stato vietata la dimora nel Comune di Bologna.