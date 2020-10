Vìola decreto di espulsione e spaccia in via Bondi, 29enne in manette

Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato un 29enne tunisino, gravato da un provvedimento di espulsione, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri mattina in via Antonio Biondi, dove i Carabinieri hanno sottoposto l'uomo ad una perquisizione personale.

Il 29enne, che era stato visto consegnare un plico sospetto a una donna sfuggita al controllo, è stato trovato in possesso di 575 euro in contanti, verosimilmente provenienti da un’attività di spaccio che non era passata inosservata ai cittadini. Sono stati questi ultimi infatti ad informare i carabinieri che in quella zona si stava aggirando “Strana gente”, probabilmente dedita al traffico di droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I successivi approfondimenti investigativi hanno rilevato che ad aprile 2019, il tunisino era stato gravato dalle Autorità italiane da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a cui, però, non aveva ottemperato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il tunisino, in attesa dell’espulsione dal suolo italiano, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.