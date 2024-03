Fermati due giovanissimi con in tasca due taser: denunciati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nella giornata di ieri, martedì 5 marzo, due giovani sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Sul più giovane dei due, un 17enne, è risultato pendente un mandato di carcerazione per reati contro il patrimonio e per detenzione di stupefacenti. Per questo, è stato arrestato e tradotto al carcere minorile del Pratello.

Durante un consueto servizio di controllo in zona piazza XX Settembre, il reparto mobile ha notato due soggetti in fuga dal parco della Montagnola, probabilmente per sfuggire ad un controllo di polizia. Gli agenti li hanno seguiti fino a via Jacopo Barozzi, dove hanno notato i due ragazzi gettare degli oggetti al di là di una recinsione. I due giovani, un 25enne e un 17enne, sono stati fermati e identificati. Gli oggetti, recuperati dagli agenti, si sono rivelati due taser (pistole elettriche) camuffati all’interno di una torcia e della chiave elettronica di un’automobile. Entrambi sono stati denunciati ma, come detto, sul più giovane gravava un ordine di carcerazione per precedenti reati, ed è quindi stato portato al carcere del Pratello.

Durante i controlli ordinari di ieri, nella zona tra la stazione centrale e piazza XX Settembre, la polizia ha identificato 93 persone; tre di queste sono state denunciate, mentre una, fiutata da un cane antidroga, è stata deferita per detenzione di stupefacente.