Tentato furto al Centro Borgo, i Carabinieri arrestano un 36enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato B.S.L., 36enne marocchino, per tentato furto aggravato. E’ successo ieri sera al Centro Commerciale “Centro Borgo”, quando una pattuglia dei Carabinieri è stata allertata dalla Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 che, all’interno del centro commerciale, c’era una persona sospetta che si stava aggirando tra gli scaffali del supermercato Ipercoop.

Generi alimentari e abiti: aveva rimosso le placche anti-taccheggio

All’arrivo dei militari, il 36enne è stato arrestato per tentato furto aggravato di liquori, generi alimentari e capi di abbigliamento, cui aveva rimosso le placche dell’antitaccheggio. La refurtiva, per un valore totale di circa 350 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

All: Foto di repertorio CC Bologna.