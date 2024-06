Molesta famiglie e passanti ai Giardini Margherita, arrestato 43enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Approfittando del pienone ai Giardini Margerita, in una giornata di festa, ha pensato di chiedere l’elemosina ai passanti. Ma le sue richieste, presto si sono trasformate in molestie.

È per questo che alcuni cittadini, domenica 2 giugno intorno alle 16, hanno chiamato il 113 segnalando la presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza in piazza di Porta Santo Stefano, non lontano dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, che stava dando in escandescenze. L’uomo ha cercato di sfuggire agli agenti, anche buttandosi in mezzo alla strada, dove stava passando un autobus che ha rischiato di investirlo.

Un agente ferito con una prognosi di 21 giorni

Il 43enne ha anche picchiato un poliziotto con un pugno ad uno zigomo e un altro agente, nel tentare di fermarlo e tranquillizzarlo, ha riportato una falange di un dito della mano sinistra. Visto che l’uomo non si calmava, gli agenti sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante al peperoncino. Il 41enne, quindi, è stato portato in Questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate finalizzate alla resistenza e sanzionato per manifesta ubriachezza. Verrà giudicato per Direttissima. L’agente ferito, invece, è stato portato in ospedale e medicato: i medici hanno stabilito per lui una prognosi di 21 giorni.