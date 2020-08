Pugni ai poliziotti nel tentativo di fuga: imbottito di droga, in casa l'attrezzatura per lo spaccio

La Polizia ha arrestato un uomo di 42 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni finalizzate alla resistenza. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Libia: l'uomo, di origini algerine e con qualche precedente per spaccio, stava camminando quando gli agenti lo hanno fermato per un controllo. Dapprima collaborativo, inizia poi ad agitarsi e tenta la fuga; i poliziotti lo inseguono, lui li strattona e dà loro dei pugni (5 giorni di prognosi a entrambi).

Alla fine lo fermano e perquisiscono, addosso (nascosto nei pantaloni) ha un piccolo involucro contenente hashish e altri involucri all’interno di un cofanetto di metallo all'interno di una cucitura fatta apposta, all'interno del portafoglio. I poliziotti gli trovano addosso anche le chiavi di casa e procedono con una perquisizione domiciliare che freutta altra droga e dei bilancini di precisione. In totale gli sono stati sequestrati 50 grammi di hashish e meno di un grammo di Marijuana. Domani il processo per Direttissima