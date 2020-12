Altri 45 giorni di custodia cautelare: Zaki resta in carcere

Zaki trascorrerà l'inizio del nuovo anno in cella. E' stata rinnovata infatti, la custodia cautelare in carcere per lo studente egiziano 28enne di Unibo.

La decisione, attesa da 24 ore, è arrivata dalla ong Eipr, che riporta: " Patrick è apparso in una seduta giudiziaria che comprendeva circa altri 700 prigionieri in vari casi, dove la detenzione di tutti, tranne un prigioniero, è stata rinnovata".

Patrick George Zaki, ricercatore in collaborazione con la ong e di stanza a Bologna era stato arrestato lo scorso 7 febbraio mentre tornava in vacanza dall'Italia dove studiava per un master. Le sue accuse riguardano reati di sedizione e terrorismo a causa di alcuni suoi post su Facebook, accuse per le quali Zaki rischia 25 anni di carcere.