Vaccini Moderna arrivati al Maggiore: in camera blindata, conservati a -20 gradi | VIDEO

Sono arrivate e ora stoccate nella farmacia dell'ospedale Maggiore, in camera blindata e conservate a 20 gradi sotto zero, le prime 1.500 dosi del vaccino anti covid Moderna. Si tratta del primo carico previsto e da domani saranno disponibili.

"La strategia di vaccinazione – spiega Morena Borsari, direttrice della farmacia ospedaliera del Maggiore e del dipartimento farmaceutico interaziendale Ausl-Sant'Orsola – sarà definita dalla cabina di regia coordinata dal direttore sanitario dell'Ausl, Lorenzo Roti, che con la Regione definirà quali sono i destinatari di queste dosi, decisione che dovrebbe essere presa nei prossimi giorni. A differenza del vaccino Pfizer, dopo il decongelamento (ma prima di essere aperti) i flaconi di Moderna si conservano fino a 30 giorni a una temperatura di 2-8 gradi.

Quindi danno la possibilità di ampliare la platea dei destinatari – spiega Borsari – e su questo si sta ragionando con la Regione. Appena avremo la programmazione, procederemo al decongelamento e alla distribuzione".

In ogni flacone ci sono 10 dosi e, a differenza del vaccino Pfizer, non è necessario diluirlo quindi sono già pronte all'uso. Una volta portate ad una temperatura tra due e otto gradi, le dosi sono pronte per la somministrazione e vanno consumati nel giro di sei ore.

In totale oggi in Emilia-Romagna sono attese 7.400 dosi di vaccino Moderna. Nei prossimi giorni a Bologna è atteso un altro arrivo, di quantità minore, e altri due invii di dosi del vaccino Pfizer-Biontech.