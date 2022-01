Variante Omicron e contagi incombono: salta Artefiera

La variante Omicron e il rialzo dei contagi hanno portato la Fiera a rinviare due importanti kermesse in programma a gennaio. Si tratta di Artefiera e di Marcabybolognafiere. Di entrambe le fiere non vi sono nuove date, ma la direzione di Bolognafiere ha fatto sapere che "si stanno identificando le nuove date di svolgimento che saranno comunicate in tempi brevi".

Quanto ad Artefiera “si tratta, evidentemente, di una scelta non facile. È stata presa in primo luogo per riguardo ai galleristi, che si attendono una manifestazione all’altezza della sua tradizione e del suo standard in termini di partecipazione del pubblico e degli operatori" commenta Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere. "Siamo certi -aggiunge Bruzzone- che riusciremo a trovare nel nostro calendario fieristico una collocazione che permetta ad Arte Fiera 2022 di svolgersi con i migliori risultati per galleristi e collezionisti”.