Salta Artefiera: "Situazione di incertezza, scelta difficile e dolorosa, ma inevitabile"

Salta anche Artefiera, benché l'ultimo Dpcm vieti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, per ora, fino all'inizio di dicembre.

L'organizzazione del salone dell'arte, in programma dal 21 al 23 gennaio all'interno dei padiglioni di BolognaFiere, risente della "situazione di incertezza e difficoltà non sia destinata a esaurirsi in tempi brevi" quindi "a fronte di questo scenario, vengono a mancare le condizioni per organizzare l’edizione 2021 di Arte Fiera secondo i parametri di qualità che la tradizione e il ruolo di questo evento richiedono", fanno sapere gli organizzatori.

"Una scelta difficile e dolorosa, ma inevitabile - sottolineano - questo non significa che nei prossimi mesi Arte Fiera rimarrà silente - assicurano - nelle settimane a venire saranno presentate alcune attività e iniziative con le quali la manifestazione intende tenersi in contatto con i suoi espositori e il suo pubblico, in un lungo cammino condiviso fino all’edizione 2022" quindi "nel rispetto delle gallerie, dei collezionisti e degli appassionati d’arte, BolognaFiere, in accordo con la Direzione artistica e il Comitato di Selezione, annuncia la decisione di cancellare la prossima edizione di Arte Fiera. L’appuntamento a Bologna per tutti, espositori e pubblico, è rimandato dunque al 21-23 gennaio 2022, fiduciosi che per allora sarà possibile riproporre la manifestazione in una forma all’altezza delle aspettative".

"Come ulteriore segno di attenzione e di gratitudine nei confronti dei galleristi che in questa difficile situazione avevano deciso di credere comunque in Arte Fiera, è stato deciso di restituire integralmente tutti gli importi versati per l’edizione del 2021, compresa la quota di iscrizione - e concludono - grazie a tutti gli operatori dei media per l’attenzione riservata ad Arte Fiera nei mesi passati. Continuate a seguirci".