"ArteVitale", lo scatto della via all'ombra della Garisenda malata | VIDEO e FOTO

Mesi di preparativi, grafiche super curate e social scatenati per "ArteVitale" la festa in via San Vitale tra le più pedonalizzate dal cantiere della Garisenda. Un evento voluto dalle numerose attività, costituite in comitato dopo la chiusura al traffico e ai bus della strada per esigenze di sicurezza e per permettere di effettuare i lavori alla torre malata.

Commercianti, professionisti, artigiani, banchetti, sfilate, mostre, dehors estesi, dj set e artisti di strada, addirittura un passaporto gratuito, dove applicare il timbro in ricordo della giornata hanno ridato colore alla strada un po' ingrigita e svuotata anche dalla pedonalizzazione che ha talvolta lasciato spazio ai furti. In visita alla festa anche il sindaco Matteo Lepore e l'assessora al commercio, Luisa Guidone.