Raid vandalico anarco-ambientalista nella coop bio: "Assassini"

"Arvaia sporca di sangue", "sporchi assassini" e "attendiamo vostre notizie o ritorniamo". Questo si sono trovati davanti i soci di Arvaia, una coop agricola che coltiva ortofrutta al Parco Città Campagna di Villa Bernaroli, in zona Casteldebole, alle porte di Bologna.

Oltre alle scritte ingiuriose e minacciose, il personale si è ritrovato davanti diverse colture e strutture completamente distrutte, con danni economici rilevanti e alcuni meloni a formare la sigla Alf, ossia Animal liberation front, la sigla infromale dell'antispecismo militante, appartenente alla galassia dell'anarco-ambientalismo.

L'episodio risalirebbe alla notte tra sabato e domenica scorsi: la 'colpa' di Arvaia sarebbe quella di aver adottato provvedimenti contro le incursioni di lepri e altri roditori nei campi coltivati, metodi giudicati sanguinari da chi ha effettuato il raid ma che vengono respinti in toto dalla dirigenza della coop.

"Usiamo metodi di cattura legali e riconosciuti come meno cruenti -si legge dal profilo Fb della coop- e non solo: quest'anno non abbiamo effettuato catture, e stiamo collaborando con la LAV per proteggere altrimenti le coltivazioni (che danno da mangiare a circa 230 famiglie e un lavoro a 9 persone, peraltro)".

Una denuncia è stata presentata alla polizia, che ha avviati gli approfondimenti del caso. Intanto, una nota ufficiale di Arvaia bolla il gesto come "bassezza intellettuale" e si difende dalle accuse in merito commentando come, per limitare i danni che la fauna selvatica arreca alle coltivazioni "la cooperativa non solo non ha mai compiuto azioni fuori dai vincoli delle leggi che regolano la materia, ma ha anche intrapreso una collaborazione con Lav (Lega Anti Vivisezione) per garantire la massima correttezza in tali azioni di contrasto".