In piazza Verdi con un'ascia nello zaino, la cameriera chiama la polizia

Denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere perché andava in giro con un'ascia nello zaino. A denunciare l'uomo, che è senza fissa dimora in zona universitaria, è stata la Polizia, avvisata dal personale della Scuderia, noto locale di piazza Verdi.

L'episodio risale a ieri mattina. A notare l'ascia nello zaino dell'uomo, che stazionava proprio davanti alla Scuderia, è stata una cameriera del locale, che ha subito avvisato la titolare.

Quest'ultima ha quindi chiamato la Polizia, che è immediatamente intervenuta, sequestrando l'arma e denunciando l'uomo, che non ha opposto alcuna resistenza.

Il consigliere comunale della Lega, Matteo Di Benedetto, ringrazia lo staff della Scuderia, affermando che "quanto avvenuto dimostra che le attività commerciali costituiscono efficaci presidi del territorio da incentivare e valorizzare".