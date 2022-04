Pasqua, Ascom offre il pranzo ai sanitari: 500 lasagne e tenerine per chi fa il turno in ospedale

Medici, infermieri e Oss di turno a Pasqua al Sant'Orsola, all'ospedale di Budrio, di San Giovanni in Persiceto e Bentivoglio, riceveranno per pranzo 500 lasagne e altrettante tenerine, preparate dai ristoratori di Fipe-Confcommercio Ascom Bologna.

Un omaggio, pensato in collaborazione con la Fondazione Sant'Orsola, "per mostrare vicinanza e dire grazie per l'immenso lavoro che il personale degli ospedali hanno svolto e stanno continuando a portare avanti con determinazione", spiega l'associazione di categoria.

"Medici, infermieri e oss sono il miglior esempio di cosa significa non abbattersi mai superando le difficoltà, anche quando tutto sembra precipitare. Parliamo di persone che nonostante la pandemia non si sono fermate un attimo, per garantire ai pazienti le cure adeguate", spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna.

"Omaggiarli di un piccolo pensiero, come una lasagna e una tenerina, per il pranzo di Pasqua, rappresenta un gesto concreto di vicinanza e affetto che rivolgiamo a tutto il personale per dire loro un grande grazie per il lavoro fin qui svolto e che continueranno a svolgere".

Sulla stessa linea il presidente di Fondazione Sant'Orsola Giacomo Faldella: "L'emergenza legata alla pandemia è finalmente terminata, ma non lo è la gratitudine della città verso chi è rimasto in prima linea contro il Covid ed oggi, entrati in una fase nuova, prosegue uno sforzo straordinario per recuperare le visite e gli interventi che non è stato possibile eseguire nei mesi scorsi. Con gioia abbiamo accolto l'invito di Ascom di unirci a loro per ringraziare insieme medici, infermieri e operatori socio sanitari, al cui fianco siamo impegnati ogni giorno con servizi concreti, finalizzati a rendere meno gravoso il loro lavoro". (Dire)