Asili nido a San Lazzaro, la tariffa per il pasto diventa un caso

A San Lazzaro di Savena, Comune alle porte di Bologna, i nidi sono gratis, come ricorda spesso la sindaca Isabella Conti. O meglio, si paga 'solo' la refezione. E la quota mensile (da 50 euro per i redditi più bassi a 225 euro per quelli più alti) va a scaglioni in base al reddito Isee. Succede però che ad alcune famiglie, per uno "sbaglio burocratico", sia arrivato a casa il bollettino da pagare con la tariffa massima, pur avendo un Isee più basso. A sollevare il caso è la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, che parla di "rette degli asili nido aumentate a San Lazzaro".

E attacca: "È curioso come il sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, da sempre attento alle questioni legate ai più piccoli e alle famiglie, tanto da aver dato vita recentemente agli Stati generali dell'infanzia, questa volta sia scivolata sulla burocrazia". Castaldini la spiega così. "A diverse famiglie che hanno i propri figli agli asili nido di San Lazzaro, è arrivata la prima retta da pagare per la frequenza di quest'anno scolastico. E la cifra corrisponde a quella massima che deve pagare chiunque non presenti il proprio Isee. Così è deciso nero su bianco dal bando comunale".

La legge nazionale, cita però l'azzurra, "prevede che la dichiarazione Isee fatta e presentata a inizio 2023 sia valida per un anno ed è per legge, appunto, già a disposizione dei database comunali. Per cui ogni cittadino non può essere obbligato a ripresentarla a ogni inizio di anno scolastico". La consigliera FI sia augura dunque che sia "una svista" e chiede a Conti di "correggere subito, perché diverse famiglie sono allarmate dalla rata da pagare ricevuta in questi giorni come se non avessero mai presentato il proprio Isee. Purtroppo si ritrovano con una spesa non calcolata e non dovuta per il bilancio famigliare mensile", rileva Castaldini.

Le replica di Conti

Non passa molto tempo che arriva la replica punto su punto della sindaca Isabella Conti. A San Lazzaro di Savena, ci tiene dunque a ribadire la sindaca, "il servizio del nido è gratuito per tutti, a prescindere dal reddito e senza liste di attesa". Tuttavia alcune famiglie, conferma Conti, "per una loro dimenticanza non hanno presentato per tempo la certificazione Isee, sulla base della quale si calcola il costo della refezione scolastica. Spesa che si ha in ogni grado della scuola dell'obbligo -ricorda la sindaca- ma che in questo caso viene interamente rimborsata dal Bonus Inps". Le famiglie di San Lazzaro, dunque, "non solo non pagano il nido, ma non pagano nemmeno la refezione".

La richiesta di presentare l'Isee, continua Conti, "è scritta chiaramente, e ripetutamente, nel bando per i nidi. Per chi non lo avesse fatto peraltro, basta presentarlo entro questo mese e la rata verrà rimborsata". In altre città, sottolinea la sindaca, "con il Bonus Inps i genitori vedono coperta una piccola quota del costo del servizio nido, che a San Lazzaro è gratuito, mentre nel nostro caso, a fronte della gratuità del servizio, quel Bonus va a coprire (azzerandoli) i costi che le famiglie sostengono per il servizio refezione".

E il database nazionale automatico? Conti spiega che l'obbligo di presentare l'Isee ogni anno scolastico deriva dal fatto che "i Comuni non possono avere un database di Isee". E' inoltre un "vantaggio per le famiglie", perchè l'inflazione in questo periodo "erode il reddito mese dopo mese, pertanto la modifica al ribasso del proprio Isee permette l'accesso ai servizi a costi ridotti".