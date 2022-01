Asili nido, Fp-Cgil: "Urgente l'apertura di un percorso condiviso"

La Fp-Cgil plaude alla decisione del Comune di Bologna di prorogare fino al 15 febbraio la chiusura dei nidi alle 16.30 (insieme all'azzeramento della retta per il mese di gennaio). Ma subito rilancia anche la proposta di un tavolo per trovare soluzioni a breve e lungo termine per la carenza di personale. "Leggiamo che il Comune di Bologna mantiene l'apertura dei nidi d'infanzia fino alle 16.30 a tutto il 15 febbraio - commentano Gladys Ghini e Marco Iacono della Fp-Cgil di Bologna- nei tavoli di confronto avevamo sempre ribadito che l'apertura dei nidi d'infanzia fino alle 17.45 non era sostenibile in relazione alle assenze del personale dovute ai contagi.

Oggi vediamo un ripensamento da parte dell'amministrazione comunale che ha accolto, a seguito dell'ultimo tavolo del 26 gennaio, la richiesta della Fp-Cgil di mantenere la chiusura alle 16.30". Detto questo, sostengono i sindacalisti, "ora è urgente l'apertura di un percorso condiviso con chi è disponibile a trovare nei tavoli le soluzioni presenti e future di un servizio educativo e scolastico di qualità per tutti e tutti i giorni".

(Dire)