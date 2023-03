Tesoretto Asp, spuntano 167 appartamenti vuoti: "Li affitteremo"

L'Asp di Bologna ha 167 appartamenti vuoti. L'obiettivo è recuperarne la maggior parte per affittarli e venderne alcuni. A fare il punto sul tesoretto di immobili dell'Azienda per i servizi alla persona del Comune di Bologna è il direttore patrimonio, Carlo De Los Rios, nel corso dell'udienza conoscitiva chiesta da alcuni consiglieri comunali, secondo quanto riporta la Dire.

Nei beni dell'Asp, dettaglia De Los Rios, figurano 1.961 ettari di terreni e 1.119 immobili di diverse tipologie. A questi si aggiungono 6.084 beni 'mobili' di valore artistico e culturale. L'Azienda utilizza 57 immobili per fini istituzionali, mentre 941 sono quelli messi a reddito e 121 sono destinati al sociale.

Tutti i numeri di Asp

Gli appartamenti sono in tutto 691: 471 sono affittati, 53 vengono utilizzati per attività istituzionali e sociali, mentre 167 risultano "non locati", per le ragioni più disparate e sono oggetto di vari piani di recupero e valorizzazione. Per esempio, 48 appartamenti sono all'interno del progetto di riqualificazione 'Reiventing city C-40' del palazzo Aiuto materno di via don Minzoni. Altri 34 fabbricati si trovano in proprietà agricole: alcuni sono diroccati e non possono essere affitati, altri sono inseriti nel piano vendite. Sono 30 gli appartamenti che dovranno essere ristrutturati con fondi che Asp sta cercando di raccogliere attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei. Altri 40 sono pronti (o quasi) per essere affittati, quattro saranno venduti e 11 non sono utilizzabili perché hanno bisogno di una riqualificazione "importante", non ordinaria, spiega il direttore. Dei 131 fondi agricoli di proprietà dell'Asp, 130 sono affittati.

"Una delle strade per la valorizzazione degli immobili, in particolare per quelli che necessitano interventi di manutenzione più importanti e che potrebbero essere destinati ad usi sociali, è quella della partecipazione si bandi europei e nazionali: abbiamo risposto a cinque bandi del Pnrr e candidato un progetto al bando Eui-Ia, più il C-40", elenca De Los Rios. Tra i progetti candidati, uno riguarda l'immobile della Quadreria e la valorizzazione dei beni culturali in essa conservati, rendendo accessibile la collezione. Tre gli immobili candidati ai fondi Pnrr per la Missione 5: l'ex teatro di viale Roma (per realizzare appartamenti protetti), gli appartamenti di via Raimondi per progetti di reinserimento e autonomia, la realizzazione di un centro servizi-stazione di posta nel capannone di via del Milliario.

Bandi per riqualificare case e terreni

Ha già passato la prima selezione tecnica di Eui-Ia il progetto di riqualificazione di due edifici, uno in via Brocchindosso e uno in via Brocchetta, per rispondere alla richiesta di alloggi a prezzi accessibili nel centro di Bologna. Parallelamente va avanti gli interventi per la riorganizzazione dei processi interni di gestione, anche informatica, del patrimonio (è stato adottato un nuovo portale). Con un obiettivo: rendere più efficiente la gestione degli immobili per valorizzarli al meglio per ottenere le risorse per le attività socio-sanitarie di Asp.

Dobbiamo capire in tempi rapidi quali immobili ci possono portare flussi di cassa maggiori e su quelli investire", spiega il direttore. "L'Azienda attraversa la necessità di una ristrutturazione da un punto di vista dell'identità, delle funzioni, del migliore utilizzo del patrimonio. L'obiettivo è generare risorse che consentano la sostenibilità di Asp. Già si stanno facendo azioni importanti che hanno valorizzato il patrimonio immobiliare e rivisto voci di spesa importanti su alcuni ambiti. Il piano strategico sarà il luogo dove mettere tutto ciò a regime, dando ad Asp una sua più precisa identità e linee di sviluppo chiare", conclude l'assessore al Welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo.