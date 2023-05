‘Luca’ e ‘Lisa’, la coppia che da Bologna riciclava i soldi del narcotraffico  

Tra le 41 ordinanze emesse in seno all'operazione “Aspromonte Emiliano” anche due cittadini cinesi, residenti nella provincia di Bologna. Secondo le ricostruzioni degli investigatori facevano parte della filiera di chi si occupava di ripulire i denari che altri accantonavano spacciando kg e kg di droga.

Sono vari infatti gli episodi di riciclaggio contestati a ‘Luca’ e ‘Lisa’, questi gli pseudonimi scelti dalla coppia di coniugi orientali di stanza nella città turrita. Le indagini hanno permesso di accertare come gli episodi di riciclaggio fossero tutt'altro che episodici, e che in realtà si inserissero nell'alveo della principale attività illecita che l'uomo avrebbe portato avanti, non da solo, ma con la moglie. Il tutto emergerebbe chiaramente da alcune intercettazione.

Varie, infatti, le telefonate durante le quali alcuni connazionali chiedevano alla coppia di “far circolare” diverse migliaia di euro. Soldi ritenuti di illecito provento viste le dinamiche riscontrate nelle consegne delle somme, le accortezze adottate nel non esplicitare mai i soggetti dai quali i due consorti ricevevano i denari, e dalla successiva destinazione all'estero.

Un episodio è poi ritenuto assai significativo, datato luglio 2022. Nell'occasione ‘Luca’ era stato fermato al suo rientro a Bologna da un viaggio e dalla perquisizione effettuata era stato trovato in possesso di 133.000 € in contanti. La maggior parte stipata in uno zainetto blu. Nessuna plausibile giustificazione era stata fornita dall’uomo sulla provenienza del denaro .

La società bolognese con prestanome

I due indagati - secondo gli investigatori - svolgevano il ruolo di “collettori di denaro” presso narcotrafficanti o imprenditori cinesi e le ingenti somme da loro raccolte venivano poi portate all'estero in modo da non renderne identificabile l'origine. Non solo Estero però. Dall’indagine sarebbe emerso come questo denaro finisse anche in società locali. E’ il caso di una ditta bolognese, con sede legale nella provincia felsinea, risultata di fatto gestita dallo stesso ‘Luca’, anche se sulla carta lui vi figurava come un semplice dipendente, mentre un connazionale - evidentemente un prestanome - risultava come unico proprietario.

Attribuzione fittizia, a scopo precauzionale, dato che - secondo gli investigatori - svolgendo il soggetto un'attività di riciclaggio e impiego di proventi illeciti, doveva essere certamente consapevole della concreta possibilità di venire sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali o sequestri propedeutici alla confisca.

Anche in questo caso alcune intercettazioni avrebbero permesso di appurare come “Luca” fosse il vero e proprio "dominus" in grado di gestire tutto, dalla turnazione oraria, alle assunzioni, dalle retribuzioni salariali del personale, fino alle movimentazioni bancarie e le trattative finalizzate alla contrattazione per una successiva vendita. Vendita che alla fine in parte si è concretizzata con una cessione a soggetti terzi, esperti del settore all’interno del quale operava la società. Il tutto con un'operazione di alcune centinaia di migliaia di euro, a fronte dei pochi spicci versati pochi anni prima quando era stata costituita la società.