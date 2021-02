Migranti, Tosiani 'risponde' a Borgonzoni: "Andava nei campi rom a provocare"

Il segretario cita l'episodio per condannare la politica leghista, poi l'autocritica: "Certi atteggiamenti il Pd li ha combattuti solo dietro la tastiera"

La leghista Lucia Borgonzoni "andava nei campi rom a provocare e creare tensioni", ma almeno così dava una "dimensione fisica" all'azione politica del Carroccio. Mentre il Pd, troppo spesso, certi atteggiamenti li ha combattuti solo "dietro a una tastiera".

Lo ha affermato ieri il segretario dei dem di Bologna, Luigi Tosiani, partecipando ad un dibattito online organizzato dall'Agorà del Pd per parlare della crisi umanitaria nei campi profughi di Croazia e Bosnia.

Tosiani prende spunto proprio dalla missione sulla rotta balcanica compiuta nei giorni scorsi dagli europarlamentari dem Alessandra Moretti, Pietro Bartolo, Brando Benifei e Pierfrancesco Majorino. Iniziativa molto applaudita dal segretario bolognese, perché garantire "il presidio fisico prima ancora che politico di un tema è già di per sé significativo rispetto a quello che il Pd dovrebbe essere e dovrebbe far meglio su questi temi".

Per anni, fa autocritica Tosiani, "abbiamo combattuto seduti in poltrona chi ha speculato sulla pelle di bambini, donne e uomini come ha fatto la destra più regressiva e peggiore del nostro Paese, ma lo ha fatto dando una dimensione fisica a quel tipo di militanza".

Per stare sul territorio bolognese, Tosiani cita "la pluri-battuta Borgonzoni che andava nei campi rom a provocare e creare tensioni". Tema tornato d'attualità proprio in questi giorni perché ieri si è tenuta un'udienza del processo a carico degli antagonisti che nel 2014 aggredirono l'auto di Matteo Salvini fuori dal campo sinti di via Erbosa.

Tosiani nomina poi lo stesso Salvini, "che frequentava i luoghi dove magari le difficoltà dei fenomeni migratori si vivevano e si vivono in modo più sentito, quindi speculando sulla pelle di quelle persone. E noi, spesso, dietro ad una tastiera a rimproverarne i comportamenti, giustamente". (Pam/ Dire)