Assalto a portavalori sulla A1: autostrada chiusa tra Valsamoggia e Modena sud

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valsamoggia e Modena sud in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un tentativo di rapina ad un portavalori all'altezza del km 177.

E' accaduto poco dopo le 20, quando sulla A1, tra Modena e Bologna,

Per coprire la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo e cosparso la carreggiata di chiodi. Sarebbero rimasti coinvolti alcuni veicoli ma non si registrerebbero feriti, mentre l’incendio è stato spento.

In corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto.All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda in direzioni di Milano e 2 km di coda verso Bologna.

Chi è in direzione di Milano uscita obbligatoria a Valsamoggia o in alternativa a Bologna Borgo Panigale sulla A14 e attraverso la statale 9 via Emilia rientrare sulla A1 a Modena sud .

Chi è in viaggio verso Bologna uscita obbligatoria a Modena sud dove si segnala 1 km di coda e rientro in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.

(Foto archivio)

Notizia in aggiornamento