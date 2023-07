Case Erp. FdI chiede di escludere i pregiudicati, no del centrosinistra

No all’esclusione dei pregiudicati e no all’aumento degli anni della residenza storica. La maggioranza di centrosinistra in Regione ha bocciato le due richieste dell’opposizione riguardo all’assegnazione delle case popolari. La proposta di legge era stata avanzata dalla Lega che chiedeva l’innalzamento da 3 a 5 anni del periodo di residenza storica in Emilia-Romagna per poter ottenere una casa popolare. A questo testo, è sopraggiunto l’emendamento di Fratelli d’Italia che chiedeva l’esclusione dei pregiudicati dalle case Erp. Ma il centrosinistra ha votato contro a entrambe le misure.

Le proposte di Lega e FdI

La Lega, ha spiegato il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti, "non ha alcuna volontà di discriminazione, ma vuole premiare chi per anni ha contribuito alla ricchezza della regione". La Lega col suo progetto di legge chiedeva anche più controlli sulle proprietà all'estero di chi chiede una casa Erp "perché non si deve concedere l'alloggio popolare a chi ha già una casa nel proprio paese. In questi anni ci sono stati pochi controlli". La capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti aveva invece presentato due emendamenti: prevedere tra i requisiti per l'accesso l'assenza di condanne passate in giudicato, per reati non colposi, "con pene non inferiori a tre anni". E far decadere il componente del nucleo condannato in giudicato "con pena non inferiore a tre anni o che sia socialmente pericoloso per garantire la sicurezza a chi vive nelle case popolari".

Coraggiosa: "Vietare case ai pregiudicati è incostituzionale"

Ma entrambi gli emendamenti sono stati bocciati dal centrosinistra durante il voto in commissione. "Vietare gli alloggi a chi ha scontato la pena è un elemento lesivo dei diritti costituzionali", ha sottolineato il consigliere regionale di Coraggiosa Federico Amico. "Chi ha già commesso reati, e scontato la pena, va reinserito socialmente – ha aggiunto Amico -. E la pena, come recita l'articolo 27 della Costituzione, deve tendere alla rieducazione del condannato".