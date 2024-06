L'Assemblea in Regione costa 7,15 all’anno per ogni cittadino

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Giù di quasi un euro. L'Assemblea legislativa ha approvato il documento di certificazione della gestione economica di viale Aldo Moro: nel 2023 è costata 7,15 euro a testa ai cittadini dell’Emilia-Romagna, in calo rispetto agli 8,14 euro pro capite del 2011 nonostante l’aumento del costo della vita registrato nell’ultimo decennio.

I risparmi "hanno permesso di donare un milione di euro a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023" fanno sapere da viale Aldo Moro.

Il Rendiconto 2023 dell’Assemblea legislativa è stato approvato: "E' documento che certifica la situazione economica e patrimoniale dell’Assemblea legislativa e, tra i tanti numeri, quello che più salta all’occhio è l’avanzo di amministrazione: 4,3 milioni di euro, frutto di una gestione dell’Assemblea di viale Aldo Moro che ha permesso di contenere i costi e al contempo promuovere numerose iniziative che hanno coinvolto cittadini, studenti, mondo dell’associazionismo e degli enti locali", spiega il Questore dell'Assemblea legislativa Andrea Costa (Pd).

Costa ricorda "ripercorrendo il 2023 dell’Assemblea legislativa, quando dai numeri si passa al computo delle attività, il bilancio delle attività 2023 evidenzia il progetto Concittadini con le scuole, la Settimana della legalità, la presenza sul territorio attraverso il patrocinio non oneroso a 69 eventi organizzati da Enti Locali e associazioni, l’attenzione al benessere aziendale dei dipendenti, il progetto Savia sulla qualità delle leggi grazie all’intelligenza artificiale oltre all’attività degli organi di garanzia (il Difensore civico, i Garanti di minori e detenuti, la Consigliera di parità, il Corecom) e della Biblioteca regionale".

Cos'è l'Assemblea legislativa

E' l'organo della rappresentanza democratica, quello cioè che rappresenta i cittadini e il territorio. La sua elezione è regolata dalla legge elettorale n. 21 del 2014.

La compongono cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini emiliano-romagnoli che abbiano compiuto la maggiore età. Una volta eletti, i consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari secondo le diverse appartenenze politiche.

Nel corso della prima seduta, come suo primo atto, l'Assemblea elegge il presidente che la rappresenta e ne dirige i lavori. A coadiuvarlo, in questo compito, l’Ufficio di presidenza di cui fanno parte anche due vicepresidenti, due segretari e due questori.

Come suggerisce anche il nome, all'Assemblea spetta in via esclusiva l'esercizio della potestà legislativa nelle materie di competenza regionale: qui si discutono e approvano le leggi, i regolamenti e gli atti della programmazione regionale. Il parlamento regionale ha anche funzioni di indirizzo politico e di controllo sull'attività della giunta e dell'amministrazione.

All'inizio di ogni legislatura, l'Assemblea istituisce delle commissioni permanenti che hanno il compito di esaminare, in via preventiva e nelle materie di competenza, i progetti di legge e gli atti amministrativi prima del loro passaggio all'Aula per la definitiva approvazione o bocciatura.

Attualmente la presidente è Emma Petitti, i vicepresidenti sono Fabio Rainieri e Silvia Zamboni, i segretari sono Fabio Bergamini e Lia Montalti, questori sono Giancarlo Tagliaferri e Andrea Costa. I gruppi politici sono 11, le commissioni 7. (Fonte: Regione Emilia Romagna)