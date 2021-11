Assemblea delle 6000 Sardine: "Tenere accesa la fiamma e offrire un approdo a giovani e disillusi dalla politica"

Ottanta persone da tutta Italia riunite a Monte Sole da venerdì a domenica per incontrarsi e discutere assieme sui due anni appena trascorsi. Dalle piazze ai lockdown, da tentativi di organizzazione interna e partecipazione assembleare a mesi di distanziamento per arrivare infine a una pluralità di candidature in Consigli comunali in varie città d’Italia. Tanta la voglia di confrontarsi, di trasparenza, di guardarsi negli occhi, capire il presente e decidere insieme il futuro del movimento. Questa sintesi del weekend delle 6000 Sardine.

Si sono formate due commissioni temporanee, democraticamente elette tra le fila degli attivisti, che dureranno fino a febbraio 2022 e avranno il compito di traghettare il movimento fino al prossimo appuntamento. Una commissione di stampo politico, un’altra di stampo organizzativo interno. Le 6000 Sardine accolgono l’invito di Gianfranco Pagliarulo a svolgere un’azione di “Democrazia militante”. Obiettivo tenere accesa la fiamma generata dalla scintilla fatta scoccare nel 2019, soprattutto per offrire un approdo ai giovani e ai disillusi dalla politica, riprendendo le parole di Pierluigi Bersani, intervenuto anch’egli all’assemblea con un video-messaggio da remoto.

Tra i presenti all’assemblea nella giornata di sabato per un confronto aperto dal titolo “l’antifascimento come costante, la politica come strumento” Valentina Cuppi, presidente del PD e sindaca del comune di Marzabotto, Patrizia Dogliani, professoressa ordinaria di storia contemporanea presso l’università di Bologna, Simone Santoro, presidente nazionale UGEI (Unione Giovani Ebrei d’Italia), Fabio Cantoni, presidente della sezione ANPI OsR Sandro Pertini (Unibo), Rita Monticelli, consigliera comunale del comune di Bologna e professoressa di Patrick Zaki.