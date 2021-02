Stretta ulteriore sui controlli anti-assembramenti: confermata la task force interforze

Ancora una stretta sui controlli anti-assembramenti, anticipandone l'orario di inizio, e un'intensificazione dei servizi di contrasto alla vendita abusiva di alcolici. Questo, a quanto si apprende, è quanto deciso oggi pomeriggio durante la riunione del coordinamento delle Forze di Polizia di Bologna.

Oltre a queste due "novità", il summit si è chiuso con la conferma di due misure già in atto. Si è anche deciso di mantenere i controlli alle fermate degli autobus, i cui risultati sono considerati ottimi dai rappresentanti delle Forze dell'ordine bolognesi. .

Infine, è stata confermata la task force interforze, allargata alla Polizia locale, incaricata di accertare il rispetto delle norme anti-Covid nei locali pubblici.

Si profila anche una proroga del decreto che vietea lo spostamento tra le regioni. “L’orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il DL che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla": Ha dichiarato Stefano Bonaccini.