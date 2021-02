Folla in Piazza Scaravilli, Amorevole: "E' di proprietà dell'Ateneo, decide il prefetto"

Il tema sarà affrontato in Prefettura proprio oggi, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

L'affaire assembramenti a piazza Scaravilli passa al quartiere: "C'è un problema serio, perchè la piazza ha un passaggio pubblico ma è di proprietà dell'Ateneo", quindi "il Comune non può intervenire se non chiamato dalla proprietà e la proprietà dovrà verificare con suoi organismi interni e regolamenti". Lo ha detto la presidente del quartiere Santo Stefano di Bologna, Rosa Amorevole, all'agenzia Dire oggi a margine di una conferenza stampa. "Siamo di fronte a un ente autonomo con delle specifiche statutarie, va fatta un'analisi per capire chi ha ragione e chi ha torto", continua Amorevole, ma "chiaro che se il prefetto ordina, tutti devo stare alle regole".

"A mio parere andrebbe trattata come piazza Verdi". E quindi ben venga la chiusura, "a cui saremmo contenti di aderire". Ma per farla "serve un'ordinanza del Comune. Non possiamo chiuderla noi, la piazza". Aveva detto il prorettore vicario dell'Alma Mater di Bologna, Mirko Degli Esposti.

Il tema sarà affrontato in Prefettura proprio oggi, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Mi aspetto sia presa una posizione seria di contrasto ai raggruppamenti", dichiara Amorevole in vista del vertice. "Come Quartiere sono sempre in contatto con la cittadinanza e devo dire che molti cittadini si lamentano, ci segnalano e mandano foto. Il tema è molto sentito e assume delle condizioni particolari in questo momento storico", sottolinea Amorevole "capisco l'irritazione" nel vedere le feste in strada. Emerge un sorta di "contrapposizione tra chi rimane in casa e sta attento e chi invece in qualche modo si sente talvolta più forte degli altri - continua la presidente del quartiere - e siccome la tensione sociale e' l'elemento problematico, credo sia importante che in alcuni casi ci possano essere delle chiusure o degli interventi".

Che tipo di interventi?

Le transenne anche in piazza Scaravilli o un presidio fisso delle forze dell'ordine? "In queste situazioni vanno sempre pensate situazioni composite che possono essere flessibili - risponde Amorevole - tanto da potersi interscambiare a seconda delle necessità, perchè mentre gli ordini di servizio sono rigidi, le persone sono mobili". Lo dimostra quanto successo lunedì sera, aggiunge Amorevole: "Quando sono arrivate le forze dell'ordine, le persone sono tutte fluite da un'altra parte". In più, sottolinea la presidente del Quartiere, il tema va costantentemente monitorato perchè il contesto cambia se si è in zona gialla, arancione o rossa. Per Amorevole, poi, non c'è solo un tema rischio sanitario e schiamazzi. "Serve un maggior rispetto dele regole e anche dei luoghi", afferma la presidente, richiamando la situazione di piazza della Mercanzia oltre a quella di piazza Scaravilli: dopo gli assembramenti "rimane una montagna di immondizia, non si può trattare la città così. Bisosgna avere rispetto per le persone, le cose e gli spazi".