Assembramenti in zona U, interviene il reparto mobile: piazze sgomberate

E' successo nella notte tra sabato e domenica. A nulla sono valsi i passaggi persuasivi con i veicoli. Prima in piazza Verdi, poi replica in Aldrovandi

Reparto mobile in azione due volte nella notte tra sabato e domenica, per disperdere gli ormai consueti assembramenti della movida in zona universitaria. Anche se il coprifuoco è stato spostato di un'ora, al termine delle 23 erano ancora centinaia i ragazzi e le ragazze persenti in piazza Verdi e vie limitrofe, intenti a passare la serata all'aperto.

Inutili sono stati i soliti passaggi di polizia e vigili a bordo delle auto, e così la questura ha deciso di intervenire shierando un paio di squadre del reparto mobile che, non appena messo piede in piazza, sono stati bersaglio di cori denigratori e qualche timido lancio di bottiglie.

Ciò nonostante, la folla ha iniziato a scemare fuori dalla piazza universitaria, per riversarsi prima nelle limitrofe Petroni e Bibiena, e poi radunarsi di nuovo in Aldrovandi. Qui la scena si è ripetuta, con i lanci di vetro un po' più insistenti: qualhe residente ha anche girato un filmato dai palazzi adiacenti. Al termine dell'intervento non si sono registrati feriti, ma il tema resta di attualità, e se ne parlerà nel prossimo comitato per la sicurezza in prefettura, previsto normalmente per venerdì.