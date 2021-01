Assembramenti serali e violazioni coprifuoco: sanzionati in una trentina

Sono state nel complesso una trentina le sanzioni fatte dai carabinieri a Bologna e in provincia, in merito alla normativa anticovid, nella giornata di ieri.

L'intervento più significativo risulta al Navile, dove i militari hanno sanzionato 15 cittadini cinesi che si assembravano, giocando a carte, non indossando peraltro alcun dispositivo. Sempre la compagnia Bologna centro ha sanzionato un altro soggetto in via di Corticella poiché inottemperante rispetto al coprifuoco, circolando lo stesso dopo le ore 22.

A Borgo Panigale si segnalano due violazioni al mancato obbligo di restare in casa dopo le ore 22 mentre a Calderara di Reno un uomo è stato trovato in giro benché fosse positivo. Scattano le multe anche in Appennino: a Vergato e Castel D'Aiano sei soggetti sono stati multati mentre si assembravano consumando bevande in luogo pubblico dopo le ore 18.