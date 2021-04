Folla in zona u, si pensa a "contromisure e presidio fisso": preoccupa il 25 aprile al Pratello|VIDEO

La folla che ieri sera ha riempito piazza Verdi provocando l'intervento delle Forze dell'ordine potrebbe sfociare in un cambio di passo, e di regole, ma preoccupa anche il weekend del 25 aprile e l'afflusso di persone che potrebbero arrivare in via del Pratello, strada della tradizionale festa della Liberazione.

Musica e folla in Piazza Verdi: vigili e polizia sgomberano | VIDEO



"Sicuramente quello che è successo ieri, ed era successo anche nelle sere precedenti, non va assolutamente bene", sottolinea l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini "andiamo verso la zona gialla o in generale verso un miglioramento della situazione ma questo - avverte - non ci deve far abbassare la guardia altrimenti il rischio e'di tornare indietro alla velocità della luce. Non basta dire che non vogliamo farlo, ma dobbiamo tutti impegnarci".

"Serve responsabilità, dagli studenti e di tutti, per evitare di assembrarsi nelle piazze, nei giardini, nelle strade perchè se i contagi ritornano a salire e poi non ci lamentiamo se torniamo indietro"

Tra le piazze che potrebbero essere oggetto di contromisure c'è proprio la piazza simbolo della zona universitaria, chiusa nelle ore serali, e, come annuncia l'assessore, verrà rafforzato del presidio delle forze dell'ordine "già da questi giorni e da questo weekend". Però allo stesso tempo "serve responsabilità, dagli studenti e in generale da tutti, per evitare di assembrarsi nelle piazze, nei giardini, nelle strade perchè se i contagi ritornano a salire e poi non ci lamentiamo se torniamo indietro", ribadisce Aitini.



Non è escluso, inoltre, come riporta l'agenzia Dire, che di piazza Verdi e del tema degli assembramenti si torni a discutere al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Stiamo parlando per capire se fare un nuovo Comitato", afferma Aitini, ma intanto "in generale abbiamo già parlato con il questore anche per fare un lavoro in vista del weekend, che sappiamo essere sempre pieno di persone per il 25 aprile, in particolare nelle zone della movida", a cominciare dal Pratello.

Quindi "abbiamo gia' previsto un potenziamento dei controlli e la presenza delle forze dell'ordine nella zona di via del Pratello- segnala l'assessore- però è chiaro che nello stesso tempo dobbiamo auspicare che ci sia responsabilità da parte di chi legittimamente va a farsi una passeggiata". Tra l'altro, "ricordo che il 25 aprile saremo ancora in zona arancione quindi, mi raccomando- conclude Aitini- valgono le regole della zona arancione e chi non le rispetta sarà inevitabilmente sanzionato".