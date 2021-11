Assessorato alla Legalità nella giunta Lepore, plauso dell'associazione antimafia "A. Caponnetto"

Plauso al Comune di Bologna dell'Associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto” per i

nuovi Assessorati su Legalità, lotta alle mafie e trasparenza: "Accogliamo con grande soddisfazione il fatto che Bologna avrà, per la prima volta, un Assessorato dedicato alla Legalità democratica e Lotta alle Mafie e, in un altro Assessorato, una delega alla Trasparenza e Uso Civico dei dati" si legge nella nota dell'associazione che porta il nome del magistrato che ha guidato il pool antimafia di Palermo, composto, tra gli altri, dai Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L'associazione ricorda, l'ultimo rapporto della DIA - Direzione investigativa antimafia - che ritiene il territorio bolognese "tra i più appetibili per le consorterie criminali, per la sua importanza imprenditoriale".

"Come Associazione che da sempre si batte su questi temi, vogliamo augurare buon lavoro agli Assessori Luisa Guidone (Legalità Democratica e Lotta alle Mafie) e Massimo Bugani (Trasparenza e Uso Civico dei dati) e, per un’azione più incisiva, ci permettiamo di suggerire l'istituzione di un Osservatorio contro le illegalità e le mafie che veda la partecipazione di istituzioni, associazioni di settore, rappresentanze delle categorie etc - e concludono - A tal fine, ci rendiamo, sin da ora, disponibili a contribuire per stabilirne struttura e modalità di funzionamento".