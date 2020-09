Covid, tampone negativo per l'assessore Lepore: "La prudenza in questi casi è d’obbligo"

"A quanto pare si tratta solo di una normale influenza". Lo scrive sui social l'assessore alla cultura matteo Lepore che, essendo febbricitante, si è sottoposto al tampone per il Covid-19 che ha avuto esito negativo.

"La prudenza in questi casi era d’obbligo. Abbiamo seguito alla lettera le linee guida per tutelare tutta la mia famiglia, le tante persone con cui lavoro e con cui sono entrato in contatto", assicura l'assessore che ringrazia "di cuore davvero tutti per i messaggi di affetto e vicinanza di queste ore, e scusarmi ancora per gli impegni saltati (cercheremo di recuperare in fretta il possibile). Resterò ancora un paio di giorni a riposo per riprendermi totalmente, ma ripartiremo presto. C'è molto da fare. Non ci fermiamo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli impegni dell'assessore sono tutti annullati.