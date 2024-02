QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quando vede l'auto arrivare, si avvicina al centro della strada e punta la paletta bianca e rossa. Basta quella, insieme alla pettorina gialla con la scritta “assistente pedonale”, a fare rallentare l’automobilista e permettere alle persone che stavano aspettando sul marciapiede di attraversare finalmente la strada. Quando gli chiedi cosa fa, Giulio risponde: “Aiuto i pedoni ad attraversare sulle strisce quando le macchine sono troppo arroganti per dare la precedenza”.

Il riscatto dopo la condanna

Lui è bolognese e ha 44 anni. Da circa un anno sta scontando una pena sostitutiva alla detenzione per il reato di guida in stato di ebrezza, dopo che i Carabinieri lo avevano fermato una sera di gennaio 2023 mentre era al volante con un tasso alcolemico di molto sopra il limite per legge. Così ha deciso di riscattarsi scegliendo un progetto di sicurezza stradale coordinato dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada, il Comune e la Polizia Municipale. Ed è diventato il “guardiano” dell’attraversamento pedonale davanti all’ingresso del Tribunale, dove la larga carreggiata e gli alberi che nascondono parzialmente il marciapiede invogliano gli autisti a premere sull’acceleratore.

Tra automobilisti nervosi e pedoni distratti

“Tra le 8 e le 11 della mattina è la fascia oraria di punta del traffico – spiega – ma è anche quello in cui ci sono più persone che camminano per strada: lavoratori, bambini e ragazzi che vanno a scuola e pensionati che vanno a fare la spesa o a comprare il giornale”. Dopo aver seguito un corso di formazione sul codice della strada, Giulio per almeno tre volte a settimana regola il viavai di auto e pedoni davanti al civico 4 di Piazza dei Tribunali. Come lui altre 19 persone pregiudicate assegnate, sempre nello stesso progetto, ad altri attraversamenti sensibili dentro il centro storico come in via D’Azeglio o in via Indipendenza. Giulio concluderà il proprio percorso tra un paio di mesi: “Sembra un lavoro semplice ma è stancante, devo rimanere costantemente concentrato perché ho una responsabilità – prosegue il 44enne –. Non sempre gli automobilisti sono attenti. I più nervosi si stizziscono quando li fermi perché hanno fretta e pensano che solo loro abbiano il diritto di passare. Poi ci sono anche i pedoni distratti, che guardano il telefono mentre camminano”.

"Città 30? Per ora nessun miglioramento, ma la responsabilità è di tutti"

Eppure il codice stradale prevede che chi guida debba rallentare e fermarsi quando vede persone sul marciapiede che si accingono ad attraversare sulle strisce. Ma a Bologna, come nel resto d’Italia, questa regola rimane per lo più teorica. La reazione dei pedoni, che ringraziano gli automobilisti quando si fermano, è eloquente. Di sicurezza stradale e della convivenza tra utenti cosiddetti “deboli” e macchine nelle strade della città se n’è tornato a parlare molto da un mese, tra le tante polemiche che impazzano sulla Città 30. “Per ora non ho notato nessun miglioramento, ma è anche vero che in pieno centro il limite dei 30 c’era già”, prosegue Giulio, che al posto delle contrapposizioni nette preferisce vedere la questione da una prospettiva di responsabilità reciproche: “È un tema di inciviltà che non si risolve con nuove ordinanze. Vale per gli automobilisti così come per pedoni e ciclisti: anche loro spesso sono distratti, attraversano dove vogliono e pedalano contromano o non rispettando i semafori. Bisogna intervenire anche verso di loro. Sembrerò retorico – conclude –, ma se tutti rispettassimo le leggi vigenti, se fossimo tutti più attenti quando ci troviamo in strada, non ci sarebbe bisogno di nuovi limiti di velocità”.

