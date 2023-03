L'associazione Orlando mappa i luoghi delle donne

Dai consultori alle piazze, dai centri anti-violenza agli sportelli sociali, dalle associazioni alle librerie e biblioteche. L'Associazione Orlando si dà l'obiettivo di realizzare una mappa "collaborativa" e interattiva dei luoghi delle donne per le abitanti della Città metropolitana di Bologna, "attraverso lenti di osservazione femministe e intersezionali", con lo scopo di "renderli visibili, rafforzarli e interconnetterli, perché i luoghi delle donne sono esperienze concrete che ridisegnano i territori, intervenendo in settori fondamentali della vita pubblica e privata, rispondono a bisogni e desideri e propongono un altro modello di società".

Per individuarli, Orlando ha avviato il percorso partecipato "I luoghi delle donne" -rivolto ad associazioni, collettivi e gruppi informali, attivi sui temi di genere, del pensiero e delle pratiche femministe- che si articola in tre incontri: il 6 marzo, l'11/12 marzo e l'1 aprile.

Il percorso coinvolgerà chi partecipa nell'individuazione e valorizzazione dei luoghi delle donne, materiali e immateriali, attraverso attività di ricerca, raccolta e rielaborazione di dati, informazioni e contenuti multimediali, per lo sviluppo di una mappa collaborativa che verrà pubblicata sul sito internet dell'Associazione Orlando, con base Open Street Map, come restituzione del percorso.

Attraverso i tre appuntamenti, oltre alla realizzazione della mappa, ci si potrà confrontare su quali azioni potrebbero prendere forza da una collaborazione tra i luoghi. Già in precedenza era stata realizzata una prima mappatura delle realtà attive nell'area metropolitana di Bologna. Con questa seconda mappa, si vogliono mettere in connessione azioni e luoghi per individuare i percorsi che li legano ed esprimere le differenti modalità di percepire e vivere il territorio che abitiamo.