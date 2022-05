“Nazisti ucraini fuori dall’Italia”: imbrattata la sede dell’associazione Italia-Ucraina

Un brutto risveglio per le attiviste e gli attivisti dell’Associazione Italia-Ucraina, i quali hanno trovato la loro sede con due ‘Z’, simbolo dell’invasione russa in Ucraina, e una scritta che non lascia fraintendimenti: “Nazi ucraini fuori dall’Italia”. Uno shock per l’associazione di via Ermete Zacconi, che ha definito il gesto “un gravissimo atto di intolleranza razziale”. Subito gli attivisti e le attiviste hanno contattato le forze dell’ordine, che proveranno a fare luce su questa vicenda.

Associazione Italia-Ucraina imbrattata, le parole della portavoce

Queste le parole con cui Irma Vernillo, avvocata e portavoce dell’associazione Italia-Ucraina, ha commentato l’accaduto in un comunicato: “Stamane, presso la sede dell’Associazione Italia-Ucraina Casa dell’Amicizia, l’amara sorpresa dell’intolleranza razziale, con scritte che non sono affatto in sintonia con lo scopo della struttura. Fondata sulla pace nel suo valore assoluto, di accoglienza e di aiuto, attività svolte dai volontari a scopo benefico. In una citta? come Bologna, che si fregia del fiore all’occhiello della tutela dei diritti del singolo, della liberta?, dell’inclusione sociale, dell’accoglienza, simili atti sono un colpo inferto a tutta la città. Vergogna e disprezzo per ciò che è stato fatto” si conclude il comunicato.