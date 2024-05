Assunti e rimasti senza lavoro in meno di 24 ore, il destino di 35 autisti

Assunti da un’azienda fornitrice di Bartolini Trasporti Spa il 30 aprile e in meno di 24 ore rimasti senza lavoro. Possibile? È successo a 35 autisti, selezionati e messi a contratto dalla ferrarese 'Libera'. Per loro l’azienda aveva negoziato con Uiltrasporti e Sì Cobas condizioni salariali più favorevoli.

L’accordo, però, denuncia Mirko Bergonzoni, segretario regionale Merci, logistica e spedizioni di Uiltrasporti “non andava bene a Bartolini” che avrebbe quindi disdetto il contratto di fornitura con ‘Libera’. Insomma, non c'è tregua per il settore della logistica, in sciopero ieri per chiedere il rinnovo del contratto nazionale.

Interposizione di mano d’opera

In questo modo Bartolini si sarebbe resa responsabile di una “interposizione di mano d’opera” nei confronti di Libera, spiega il sindacalista, che aveva ottenuto l’appalto per fornire dal 2 maggio 30 mezzi e 35 dipendenti. Appalto che, a quanto riferisce Bergonzoni, “è saltato perché ‘Libera’, nell’assumere i 35 lavoratori necessari per poter eseguire la fornitura con BRT, ha sottoscritto un accordo con Uiltrasporti e Sì Cobas che prevede condizioni salariali favorevoli”.

Le mosse di Bartolini

Ma c’è di più. “Bartolini prima ha sconsigliato al fornitore di applicare queste condizioni migliorative – spiega Bergonzoni – poi ha disdetto dalla sera alla mattina il contratto, senza fornire spiegazioni. Noi sindacali lo abbiamo saputo solo il 30 aprile e ci troviamo dalla sera alla mattina con 35 lavoratori senza lavoro e l’azienda ha acquistato 30 mezzi, che domani saranno fermi sul loro piazzale”.

Un vero cataclisma, per arginare il quale i sindacati hanno “mandato comunicazione alle prefetture di Bologna e Ferrara” e si apprestano a dare battaglia.

La protesta dei sindacati

Inevitabile la protesta, che domani mattina i sindacati hanno organizzato “davanti ai cancelli di Bartolini in via Mattei a Bologna per chiedere all’azienda di riattivare immediatamente questi posti di lavoro che sono stati persi” e gli scioperi in tutte le sedi del gruppo e nelle società fornitrici della region e. In ogni caso, “Bartolini non si sarebbe dovuta intromettere nelle assunzioni di un suo fornitore - chiarisce Bergonzoni – : quello che è accaduto per noi è reato, poi la giustizia farà il proprio corso”.

Anche Libera, il fornitore di Bartolini, avrebbe avuto danni ingenti, perché “ha assunto personale e ha acquistato una trentina di mezzi che domani saranno fermi sul piazzale dell’azienda a Ferrara”.