Caso AstraZeneca: "Vaccinata con una dose dal lotto vietato. Ci si sente un po' cavia"

"Ho fatto il vaccino il 10 marzo. Ho avuto molti dubbi, forse come tutti, sulla vaccinazione". A parlare con Bologna Today un'educatrice in un nido dell'Appennino che è stata vaccinata con la dose del lotto ABV2856 AstraZeneca, vietato dall'Agenzia italiana del farmaco, dopo alcuni decessi, anche se al momento non è stato stabilito il nesso con la somministrazione del vaccino.

"Non sono una no-vax, avevo letto che il vaccino in questione, somministrato al personale scolastico, era il meno performante, al 59% con la seconda dose, ma ho deciso di farlo per una questione 'sociale' e di immunità di gregge - afferma - ho compilato un paio di fogli e con mia grande sorpresa non mi hanno rilasciato nulla".

Quando devi fare la seconda dose?

"Quando l'ho chiesto sono stata liquidata con una battuta, poi ho sentito un medico che diceva a un suo paziente 'pare che basti una sola dose, forse perchè le altre non arrivano'".

Hai avuto qualche sintomo?:

"Ho dovuto prendere degli antinfiammatori, li ho tutt'ora, mal di testa, febbre, gola ingrossata". Ieri, ha appreso delle dosi "vietate" e ha chiamato il medico: "Mi ha confermato di essere stata vaccinata con il lotto ABV2856 e mi ha detto 'state tutti bene, ricordi che le disgrazie arrivano in un secondo' ".

Ti ha rassicurato?

"Ovviamente no, già si leggono molte cose, sapevo che era il meno performante, ho scelto di farlo per coscienza, poi scopro che mi hanno somministrato il lotto che hanno sequestrato. Ho letto tutto e il contrario di tutto, ammetto che ci si sente un po' la cavia da laboratorio, siamo anche chiusi in casa, quindi senza neanche la ruota - scherza - avrei voluto attendere un po', sono sincera, ma quando ci avrebbero vaccinato? La situazione sta peggiorando, ci sono contagiati ovunque e quindi, essendo una educatrice, ti senti a rischio di prenderlo ma anche di trasmetterlo, la nostra è una utenza protetta, non esiste la distanza in un nido. Se avessi saputo del blocco del lotto il giorno prima, non l'avrei più fatto, sono sincera, poi non si sa se avrai la seconda dose, nessun documento... Capisco che siamo in piena pandemia, è tutto molto più complicato, siamo pieni di no-vax, no mask, però non ti danno neanche una mano a fidarti.

A tutto ciò si aggiunge, "come ho letto sulla stampa, che il ministro Brunetta, pensa a una detrazione se gli insegnanti stanno a casa per gli effetti collaterali del vaccino, questo è un incentivo? Ci manderei lui dentro un asilo".