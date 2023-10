Attentato Bruxelles, chi è il presunto autore (che fu fermato a Bologna)

E' Abdesalem Lassoued, tunisino di 45 anni, residente a Schaerbeek, quartiere di Bruxelles il presunto artefice dell'attentato di ieri nella capitale belga. L'uomo - da quanto si apprende - in passato sarebbe transitato a Bologna. Nel 2016 infatti - secondo quanto riporta l'Ansa - fu fermato e identificato dalla polizia proprio all'ombra delle Due Torri. Non solo in terra felsinea il suo passaggio in Italia. Una foto pubblicata sul suo profilo Facebook, ora oscurato, lo ritrarrebbe anche nel centro di Genova, durante un soggiorno . Sarebbe entrato in Belgio nel 2019 da richiedente asilo e ci viveva da irregolare.

L'attentato a Bruxelles

Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco poco dopo le 19 di lunedì 16 ottobre nel centro di Bruxelles, in boulevard d'Ypres. Ha ucciso due persone e ne ha ferita una. Le vittime sono cittadini svedesi: indossavano la maglia della nazionale di calcio del loro Paese, erano tifosi che dovevano assistere alla partita di calcio Belgio-Svezia in programma ieri sera, e che è stata prima sospesa e poi definitivamente annullata.

I video dell'attentato a Bruxelles

Nei video diffusi in rete da alcuni passanti, si vede il killer arrivare in scooter, vestito con una giacca arancione, scendere dal mezzo e imbracciare l'arma. Avrebbe gridato "Allah Akhbar". Ha inseguito due vittime nella hall di un palazzo, poi è tornato in strada e ha sparato verso le auto. Infine, è ripartito in scooter, fuggendo. Il presunto attentatore ha anche postato un video di rivendicazione sui social, in cui dice di ispirarsi allo Stato islamico. Si chiama Abdesalem Lassoued, è nato il primo settembre 1978 in Tunisia. La procura l'ha arrestato stamattina. Secondo i media belgi è lui l'attentatore di Bruxelles. L'uomo sarebbe stato individuato a Schaerbeek e ferito dalla polizia, poi è morto in ospedale. L'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo.

Il sospetto attentatore ucciso dalla polizia

La procura federale del Belgio ha fatto sapere che stamattina la polizia belga ha sparato a un uomo che potrebbe essere il sospetto attentatore di Bruxelles. L'uomo, ferito, è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo. La procura federale ha precisato che l'identità dell'uomo "non può ancora essere confermata". L'uomo, secondo 'Sudinfo', sarebbe effettivamente Abdesalem Lassoued, il 45enne tunisino ricercato per l'attentato di Bruxelles. L'arresto seguito allo scontro a fuoco sarebbe avvenuto nei pressi dell'abitazione del sospetto a Schaerbeek, perquisita poco prima dagli agenti di polizia. Durante la perquisizione compiuta a Schaerbeek, secondo quanto riportano i media del Belgio, sono state trovate diverse armi da fuoco. Altre sarebbero state rinvenute in un vicino parco pubblico. Gli inquirenti hanno confermato che una di queste potrebbe essere quella utilizzata per uccidere i due svedesi.

Un testimone avrebbe visto il sospetto attentatore di Bruxelles in un bar e avrebbe allertato la polizia, riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco, con colpi sparati sia dal sospettato sia dalla polizia, spiega la testata svedese. Abdesalem Lassoued è stato colpito da un proiettile della polizia ed è morto. L'arma usata per l'attentato, un fucile d'assalto, è stata trovata accanto a lui. La polizia sta attualmente identificando la persona colpita utilizzando, tra l'altro, le sue impronte digitali, ma "tutto sembra indicare che la persona neutralizzata questa mattina dalla polizia belga nel quartiere di Schaerbeek sia il sospetto autore dell'attentato di Bruxelles di ieri sera, identificato come Abdesalem Lassoued", conferma il presidente della regione di Bruxelles-capitale, Rudi Vervoort.

Il probabile motivo dell'attentato a Bruxelles

Come spiega Today, il motivo dell'attentato potrebbe essere la vendetta, dopo che diverse volte nelle ultime settimane in Svezia sono state bruciate e calpestate copie del Corano, da parte di militanti anti islamici. Il Paese ha autorizzato diverse manifestazioni i cui organizzatori volevano che il libro sacro musulmano fosse vietato nella nazione, il che ha scatenato le proteste del mondo islamico. Dopo quelle manifestazioni a Baghdad è stata assaltata l'ambasciata di Svezia. L'ufficio del pubblico ministero ha fatto sapere che il probabile motivo dell'attacco era proprio la nazionalità svedese delle vittime. Ad aumentare la tensione a livello globale la sanguinosa guerra in corso a Gaza. La procura ha detto che per ora non ci sono prove di suoi legami con il conflitto tra Israele e Hamas in Palestina.