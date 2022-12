Attentato in Grecia: data alle fiamme l'auto di Susanna Schlein, sorella di Elly

Questa notte è stata incendiata l’automobile della prima consigliera dell’ambasciata italiana di Atene, Susanna Schlein, sorella della deputata ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein.

Sarebbe stata trovata anche una bomba molotov inesplosa. Sul caso indaga la polizia greca: l'attacco sarebbe avvenuto intorno alle quattro del mattino. L'auto era parcheggiata nei pressi di un condominio ed è andata completamente distrutta dopo essere stata data alle fiamme.

"Ho sentito Elly Schlein per esprimere massima vicinanza a lei e alla sorella Susanna, prima consigliera all'ambasciata italiana ad Atene e vittima di un attacco violento con la sua auto data alle fiamme - scrive sui social il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - Solidarietà alla loro famiglia e alla sede diplomatica nella capitale greca".

Solidarietà anche della presidente dell’Assemblea Emma Petitti: “Ho chiamato Elly, ho espresso la solidarietà mia personale e quella di tutta l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna a lei e a Susanna. Vicinanza anche alla loro famiglia e a tutto il personale della sede dell’ambasciata italiana ad Atene”.

"Esprimo la vicinanza mia personale e del governo italiano al primo consigliere dell'Ambasciata d'Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l'attentato che l'ha colpita, di probabile matrice anarchica - ha detto la presidente del Conisglio Giorgia Meloni - Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene"

Solidarietà e condanna della politica

Condanna ferma della Farnesina al "vile attacco incendiario mirato ad auto e abitazione della diplomatica Susanna Schlein". "Oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro. Visiterò l’Ambasciata d’Italia" fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Tutta la mia solidarietà a Susanna #Schlein ed ai suoi familiari per l' attentato che ha subito. Solidarietà che ho espresso direttamente ad Elly. Vanno individuati e perseguiti al più presto i responsabili" ha twittato il deputato PD Andrea De Maria.

"Attoniti per quanto è accaduto ad Atene. Solidarietà e vicinanza a Susanna Schlein. Forza!" commenta il segretario PD, Enrico Letta.

"Desidero esprimere, a nome di tutto il gruppo consiliare, la mia solidarietà a Susanna Schlein, sorella dell’ex vicepresidente della Regione, e attuale parlamentare Elly, indirizzo di un vile e gravissimo attentato in Grecia, dove opera come consigliera della nostra Ambasciata - scrive in una nota Marta Evangelisti e Gruppo consiliare FDI - Nella speranza che le autorità individuino i responsabili dell’attentato, ribadiamo la nostra vicinanza a lei alla famiglia".

"La violenza va sempre condannata. Siamo vicini a Susanna Schlein e alla sua famiglia per il vile attentato di cui è stata vittima mentre svolgeva il proprio lavoro istituzionale. La violenza è la nemica di quel dialogo e di quel confronto che servono, soprattutto, in questo delicato momento internazionale", scrive Fdi Regione Emilia-Romagna.

“Solidarietà a Elly Schlein per il barbaro attentato compiuto questa mattina all’alba nei confronti di sua sorella Susanna. Si tratta di un gesto ignobile e criminale i cui autori devono essere assicurati al più presto alla giustizia”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna, in merito all’incendio doloso che ha distrutto l’auto del Primo Consigliere dell'Ambasciata italiana ad Atene, Susanna Schlein. “Alla nostra rappresentante diplomatica e a tutta la sua famiglia va la nostra più sincera vicinanza” conclude Silvia Piccinini.

"Sono vicino a Elly Schlein per il grave attentato che ha colpito la sorella Susanna, prima consigliera dell’ambasciata italiana ad Atene. A nome di Emilia Romagna Coraggiosa voglio esprimere solidarietà a Elly e tutta la famiglia della ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, oggi deputata Pd, e condannare fermamente l'atto incendiario e la conseguente esplosione che ha distrutto l’auto della consigliera. Chiediamo sia fatta al più presto la massima chiarezza sul rogo doloso avvenuto questa notte ad Atene e su questo inquietante gesto intimidatorio", commenta Federico Amico Consigliere regionale di Emilia Romagna Coraggiosa.

Chi è Susanna Schlein

Susanna Sylvia Schlein è prima consigliera presso l’Ambasciata d’Italia in Grecia. Come la sorella Elly, è nata a Lugano, dopo la laurea un Relazioni internazionali a Scienze politiche, ha fatto esperienza presso il Consiglio d’Europa per poi vincere il concorso diplomatico e divenire addetto all'Ufficio Ocse al Ministero degli Esteri italiano.

Tra le sue destinazuioni, la Germania e l'Albania, per poi approdare ad Atene, dove diventa prima consigliera dell'ambasciata italiana in Grecia.