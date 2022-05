Incendio ad antenne sul Monte Capra: indagano le forze dell'ordine

L'ipotesi è quella di un attentato di matrice politica. Incendio sul Monte Capra, dove un paio di giorni fa ad andare a fuoco sono state alcune antenne di telecomunicazioni per il traffico mobile situate su uno dei primi colli bolognesi, ricompresi nel territorio comunale di Sasso Marconi, al confine con Monte San Pietro e Casalecchio.

Sulla matrice e sui dettagli di quello che si ipotizza essere accaduto gli inquirenti mantengono strettissimo riserbo, ma la notizia, anticipata stamane sul Resto Del Carlino Bologna, è stata confermata dalle forze dell'ordine. Poco distante dal luogo dell'incendio, che avrebbe provocato seri danni all'infrastruttura, sarebbero infatti state trovate alcune scritte con riferimento al tema anticarcerario.

Un evento simile andò in scena nel 2018, quando a essere colpiti furono i ripetitori della tv di Monte Donato. Anche in quell'occasione furono individuate alcune scritte con la A cerchiata. I capi di accusa nei confronti dei 12 soggetti colpiti da misure cautelari durante le indagini, furono ridimensionati in sede di Riesame.