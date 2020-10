Attentato a Nizza, tre morti. Bonaccini: "Violenza e atti terroristici che nessuna religione prevede o giustifica"

"Una violenza e atti terroristici che nessuna religione prevede o giustifica. Colpire la Francia è colpire l'Europa, è colpire tutti noi e la libera, civile convivenza, fondamenta di ogni democrazia". Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini commenta la notizia dell'attentato in una chiesa di Nizza che ha fatto tre morti. “Quanto accaduto questa mattina a Nizza è terribile, vittime innocenti di una violenza che lascia sconcertati e atterriti”.

Da quanto si apprende, le vittime sarebbero due donne e un uomo.

“Esprimo profondo cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie- prosegue Bonaccini -. L’intera comunità regionale dell’Emilia-Romagna si stringe alla città di Nizza, al popolo e alle istituzioni francesi, a cui davvero deve arrivare il sostegno di tutti noi”.

Attacco Nizza cosa è accaduto

L'aggressore è entrato in azione intorno alle 9, nella basilica Notre-Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin.

Una donna è stata decapitata nella basilica. La seconda vittima, un uomo, è stato accoltellato sempre all’interno. La terza, un’altra donna, è stata uccisa mentre tentava di rifugiarsi in un bar davanti alla basilica. Indaga la procura antiterrorismo. Per adesso si tratta di un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle 15 in tutta la Francia le campane delle chiese suoneranno a lutto: "L'autore dell'attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar" ha detto il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, intervistato da BFM-TV: "Non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco".