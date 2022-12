Attentato Schlein, disposta vigilanza per Elly: "Mi ha detto, non dobbiamo avere paura"

"E' stata lei a darmi la forza di venire stasera". Così Elly Schlein, deputata ed ex vicepresidente della Regione, ieri sera, ospite a Otto e mezzo, dopo l'attentato incendiario all'auto della sorella Susanna, prima consigliera dell'ambasciata italiana ad Atene.

"Mi ha detto 'Non dobbiamo avere paura'. Per fortuna stanno tutti bene ma poteva andare diversamente: la seconda molotov era sotto casa e metteva a rischio la vita dei miei nipoti", racconta Elly a Lilli Gruber ringraziando "tutti quelli che ci hanno espresso vicinanza, al governo e a tutti i miei colleghi. Mia sorella ha deciso di tornare subito al lavoro, anche io ho voluto fare lo stesso e mi fa pensare a tutti quei funzionari pubblici che svolgono il loro lavoro e per questo diventano un bersaglio".

Disposta la vigilanza

La prefettura di Bologna ha attivato, in via precauzionale, una vigilanza nei confronti della deputata Elly Schlein. Come riferisce Ansa, si tratta di quella che in termini tecnici viene chiamata "vigilanza radiocollegata con passaggi frequenti e numerose soste", dove vive o lavora. Lunedì è previsto un comitato per approfondire la questione e valutare i provvedimenti. "Una misura precauzionale - ha detto il prefetto Attilio Visconti - fintanto che non capiremo le cose come stanno. Non sottovalutiamo niente e non prendiamo niente sottogamba".

Cosa è accaduto ad Atene

Ieri notte è stata incendiata l’automobile di Susanna Schlein.

E' stata trovata anche una bomba molotov inesplosa. L'auto era parcheggiata nei pressi di un condominio ed è andata completamente distrutta dopo essere stata data alle fiamme.