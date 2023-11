La truffa 'romantica' della criptovaluta

35mila euro spariti. E altri 50mila sarebbero stati destinati a fare la stessa fine se la vittima non avesse subodorato il raggiro e denunciato il tutto. Così è finito nei guai un 21enne cinese, domiciliato a Bologna, tratto in arresto per truffa.

Il tutto è iniziato il 23 novembre 2023, quando un’imprenditrice cinese sulla cinquantina è andata dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento dicendo di essere stata truffata da un uomo conosciuto attraverso un servizio di messaggistica telefonica, che dopo averla abbindolata coinvolgendola sentimentalmente, l'aveva convinta a investire 35.000 euro in criptovalute. Non solo. Calcando la mano, l’aveva incoraggiata a un ulteriore investimento, più sostanzioso, di ben 50.000 euro.

La donna, mangiando la foglia - dopo aver versato 35.000 euro a un soggetto mediante bonifico bancario senza avere riscontro del suo investimento- ha deciso di chiedere aiuto. Chiamati i Carabinieri ha quindi riferito loro della nuova richiesta di denaro dicendo che si era accordata per consegnarla a mano a una terza persona che le aveva fissato un appuntamento per la mattina del 25 novembre, davanti a un centro scommesse di Pieve di Cento.

All’appuntamento la donna si è recata, ma accompagnata dai militari, che hanno tratto in arresto il soggetto incaricato di ritirare la valigetta con i soldi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ferrara, il soggetto è però poi stato rimesso in libertà.