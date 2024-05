Panico sul volo Bologna-Parigi: atterraggio d'emergenza subito dopo il decollo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Atterraggio di emergenza a causa dell’avaria di uno dei motori dell’aereo. Un incubo che hanno vissuto i circa 150 passeggeri del volo Bologna-Parigi, decollato ieri sera 2 maggio dall’aeroporto Marconi intorno alle 20:30. Salvo poi, dopo pochi minuti, costringere il pilota all’urgente virata per rientrare immediatamente allo scalo bolognese.

Il volo, gestito dalla compagnia spagnola Vueling, è stato così annullato e, come da prassi, le partenze e gli arrivi da e per l’aeroporto sono state sospese per oltre un’ora. Ancora sconosciute le cause del guasto che hanno complicato non di poco le operazioni di emergenza, dato che il pilota si è ritrovato a effettuare la virata con solo un motore funzionante. Terrorizzati i passeggeri, che sono stati presi in carico dalla compagnia per quanto riguarda l’ospitalità durante la notte, in attesa della ripartenza con un nuovo volo effettuato questa mattina.