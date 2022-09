Atti osceni in piazza Verdi, 34enne nei guai

Siparietto osceno in zona U, dove l'altra sera i Carabinieri della Stazione Bologna hanno denunciato un 34enne brasiliano, con precedenti di polizia.

Il fermo è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano effettuando in Piazza Verdi. Da quanto si apprende, alla vista della pattuglia, un gruppo di cittadini si è avvicinato ai militari per avere alcune informazioni sulle modalità di accesso dei veicoli a motore nella zona a traffico limitato (ZTL).

Mentre i Carabinieri fornivano le informazioni richieste, l'uomo si è avvicinato, si è abbassato i pantaloni e ha mostrato le natiche ai presenti. Il gesto non è passato inosservato ai cittadini e soprattutto ai militari che dopo aver intimato al soggetto di rivestirsi immediatamente, lo hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Bologna. Risponderà di atti osceni.

Il siparietto sconcio segue di pochi giorni l'episodio, ben più spinto, del quale si è resa protagonista una coppia, che in preda ai bollenti si è lasciata andare ai bollenti spiriti in pieno giorno, in mezzo alla strada.