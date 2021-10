Giù gli slip sotto il commissariato: multa da capogiro per un 45enne

Dovrà pagare una multa da 10mila euro un italiano di 45 anni che ieri sera, ha "dato spettacolo" in via del Pratello.

Ale 22.30, l'addetto al corpo di guardia del commissariato Due Torri - San Francesco, in via del Pratello, ha visto tramite le telecamere quattro uomini che stazionavano di fronte al portone di ingresso dello stabile, poi, uno di loro si era abbassato i pantaloni e gli slip esibendo e agitando il pene.

I quattro, tre italiani e un cittadino ucraino, sono stati fermati in via dei Coltellini da due agenti in borghese e con l'ausilio della volante. L'autore del gesto, il più grande del gruppo, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico.